Главные новости за 17 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Средства РЭБ отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. О действии воздушной опасности утром 17 июля предупреждал глава региона Александр Дрозденко. В Telegram-канале он уточнил, что попытка атаки дронов была отражена в Кировском районе. О наличии или отсутствии повреждений господин Дрозденко не уточнил информацию.

Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Санкт-Петербурге во II квартале текущего года подорожала на 16% по сравнению с первым. Это следует из отчета аналитического центра «Дом.РФ». Аналогичный рост зафиксировали и в сервисе «Яндекс Аренда». При этом там для анализа опирались на медианную цену, которая составила 47 тыс. рублей.

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в сборе данных о базах ВМФ для украинских спецслужб. О проведении антитеррористической операции сообщили 17 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным силовиков, гражданин получил от кураторов на территории Украины задание по сбору сведений об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа.

В четверг, 17 июля, чрезвычайное происшествие случилось в центре Петербурга — на улице Рубинштейна прямо на проезжей части провалился асфальт. Свидетелем произошедшего стал корреспондент «Ъ-СПб». Провал образовался в районе дома № 30.

Арбитражный суд Северо-Западного округа отложил рассмотрение жалобы структур немецкой инжиниринговой компании Linde на взыскание в пользу ООО «Русхимальянс» более 669,7 млн евро и более 30,7 млрд рублей (общая сумма более 91 млрд руб.). Как следует из материалов дела, судебное заседание по нему запланировано на 3 сентября. «Отложить судебное разбирательство [...] Дата и время судебного заседания 03.09.2025 14.10»,— уточняется в карточке в картотеке арбитражных дел.

Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУ) оштрафовали за материал о работе судебных экспертов, признав ответственным за разжигание ненависти к представителям этой профессии. Суд обязал вуз выплатить 250 тыс. рублей. В апреле прокуратура обратила внимание на размещенный на сайте ЕУ соответствующий аналитический отчет. Подробнее об этом – в материале «Ъ-СПб» «Европейский университет не отдал себе отчета».

Санкт-Петербург запросил казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 млрд рублей на строительство Большого Смоленского моста. Как отметили в пресс-службе Смольного, эти средства внесут существенный вклад в развитие транспортной сети города. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. В повестке были заявки от субъектов на получение кредитов, среди них была и петербургская.

Между Санкт-Петербургом и Геленджиком возобновятся перелеты. Рейсы между двумя городами запускает авиакомпания Smartavia. В пресс-службе перевозчика уточнили, что самолеты начнут летать с 6 августа. Рейсы будут выполняться по средам в 6:55 и субботам в 8:40.

Суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга Екатерине Куликовой, обвиняемой в мошенничестве на 4 млн рублей при продаже туристических путевок. За хищение денежных средств ее осудили на восемь лет, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Женщина заключила с клиентами договоры о реализации туристских продуктов стоимостью от 83 тыс. рублей до 1 млн рублей. Путевки были проданы в период с 2020 года по октябрь 2022-го.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и СПб ГБУ «Мостотрест» получили ордера для ремонта дорожного полотна Невского проспекта и покрытий мостов в створе главной городской магистрали от Адмиралтейского проезда до площади Восстания. Как сообщили в ГАТИ, ордера действительны с 3 августа по 3 сентября. Однако это не означает одномоментного введения ограничений движения на Невском проспекте — работы там пройдут этапами. В настоящий момент заказчиками работ разрабатывается наиболее оптимальная схема организации движения, уточнили в инспекции.

По итогам первой половины 2025 года объем сделок купли-продажи земельных участков под девелопмент на территории Петербурга и Ленобласти составил 19,9 млрд руб. (общая площадь — 80,9 га). Из 16 девять сделок (55 га) по типу будущего строительства относятся к жилой недвижимости, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers. Крупнейшей по показателю площади стала сделка по продаже 36 га во Всеволожске под потенциальное коттеджное строительство. В стоимостном выражении наибольший вклад в итоги полугодия внесла сделка, осуществленная в I квартале года, по покупке Fizika Development у группы ЛСР участка на Матисовом острове с согласованным жилым строительством (РНС на 133 тыс. кв. м, в том числе жилье на 70 тыс. кв. м).

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит ГУП «Пассажиравтотранс» 293 автобуса большого класса в лизинг, следует из данных сайта госзакупок. Стоимость контракта составила 5,7 млрд рублей. Автобусы, как следует из техзадания, должны быть выпущены не ранее 2025 года. В каждом транспортном средстве предусмотрено 26 сидячих мест и два откидных. Подробнее — в нашем материале.