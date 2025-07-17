Движение по улице Рубинштейна перекрыли из-за провалившегося асфальта

В четверг, 17 июля, чрезвычайное происшествие случилось в центре Петербурга — на улице Рубинштейна прямо на проезжей части провалился асфальт. Свидетелем произошедшего стал корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Провал образовался в районе дома № 30. В настоящий момент на месте работают аварийные службы.

Как уточнили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», накануне в ведомство поступила заявка о вытекании холодной воды в этой локации. Было выявлено технологическое нарушение, которое и стало причиной провала асфальтового покрытия, отметили на предприятии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники «Водоканала» ликвидировали огромную лужу, образовавшуюся в конце мая из-за повреждения водовода диаметром 750 мм на Лиговском проспекте у выхода из метро «Площадь Восстания».

Андрей Цедрик