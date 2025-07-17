Объем девелоперских сделок с землей в Петербурге и ЛО достиг 19,9 млрд рублей

По итогам первой половины 2025 года объем сделок купли-продажи земельных участков под девелопмент на территории Петербурга и Ленобласти составил 19,9 млрд руб. (общая площадь — 80,9 га). Из 16 девять сделок (55 га) по типу будущего строительства относятся к жилой недвижимости, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупнейшей по показателю площади стала сделка по продаже 36 га во Всеволожске под потенциальное коттеджное строительство. В стоимостном выражении наибольший вклад в итоги полугодия внесла сделка, осуществленная в I квартале года, по покупке Fizika Development у группы ЛСР участка на Матисовом острове с согласованным жилым строительством (РНС на 133 тыс. кв. м, в том числе жилье на 70 тыс. кв. м).

Также во II квартале к жилому строительству относятся три сделки: часть проекта на берегу Охты — Legenda (земля площадью 3,3 га с возможностью строительства 50 тыс. кв. м недвижимости), территория Государственного оптического института имени Вавилова — Arsenal Group (2,09 га) и участок в поселке Шушары — частный инвестор (0,656 га).

«Объем инвестиций в площадки под девелопмент в регионе существенно замедлился из-за высокой ключевой ставки, но в силу волнообразности капиталовложений может прирасти во втором полугодии 2025 г. Отмечу, что активными игроками на рынке, которые пополняют земельный банк в период высокой ключевой ставки, являются застройщики с собственными средствами или те, кто берет земельные участки в рассрочку и использует комбинированную схему оплаты. Они смогут выгодно реализовать качественные активы при снижении ставки и росте спроса при возобновлении программ доступной ипотеки. Такой подход позволяет минимизировать риски и эффективно использовать рыночные возможности»,— отметил директор отдела земельного развития и инвестпроектов Nikoliers Антон Орлов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга и Ленобласти за год выросли на 19%.

Дарья Астанина