Петербурженку осудили на 8 лет за обман на 4 млн при продаже путевок

Суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга Екатерине Куликовой, обвиняемой в мошенничестве на 4 млн рублей при продаже туристических путевок. За хищение денежных средств ее осудили на восемь лет, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Женщина заключила с клиентами договоры о реализации туристских продуктов стоимостью от 83 тыс. рублей до 1 млн рублей. Путевки были проданы в период с 2020 года по октябрь 2022-го.

Из-за бездействия подсудимой туристам не удалось слетать в Грецию, Рим, Турцию, Испанию, Вьетнам, Доминиканскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

Потерпевшими по делу числятся 67 человек. Материальный ущерб превысил 4 млн рублей. Суд постановил, что Куликова в течение восьми лет будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался обманом клиентов петербургской турфирмы «Солнечный город».

Татьяна Титаева