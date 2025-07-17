Арбитраж отложил рассмотрение жалобы Linde к «Русхимальянсу» на 91 млрд рублей

Арбитражный суд Северо-Западного округа отложил рассмотрение жалобы структур немецкой инжиниринговой компании Linde на взыскание в пользу ООО «Русхимальянс» более 669,7 млн евро и более 30,7 млрд рублей (общая сумма более 91 млрд руб.). Как следует из материалов дела, судебное заседание по нему запланировано на 3 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Отложить судебное разбирательство [...] Дата и время судебного заседания 03.09.2025 14.10»,— уточняется в карточке в картотеке арбитражных дел.

Причину переноса слушаний в арбитраже не уточнили. Структуры Linde пытаются оспорить решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 октября 2024 года, принятое по иску «Русхимальянса», а также постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который согласился с выводами суда первой инстанции в феврале 2025 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что «Русхимальянс» выиграл новый суд у немецкой Linde и ее «дочек» на 100 млрд рублей.

Подробнее о судебных спорах российской и немецкой компаний — в материале «Ъ-СПб» «Linde безуспешно пожаловалась».

Андрей Цедрик