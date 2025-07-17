Силовики задержали подозреваемого в сборе данных о базах ВМФ в Ленобласти
Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в сборе данных о базах ВМФ для украинских спецслужб. О проведении антитеррористической операции сообщили 17 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Фото: УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По данным силовиков, гражданин получил от кураторов на территории Украины задание по сбору сведений об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа.
Сотрудникам ФСБ стало известно о планах по подрыву обороноспособности РФ и фигуранта оперативно задержали. Где конкретно проводились мероприятия по задержанию, в ведомстве не уточнили.
В настоящий момент задержанный помещен в СИЗО. Ему вменяется уголовная статья о содействии в осуществлении террористической деятельности.