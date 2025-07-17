Силовики задержали подозреваемого в сборе данных о базах ВМФ в Ленобласти

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в сборе данных о базах ВМФ для украинских спецслужб. О проведении антитеррористической операции сообщили 17 июля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По данным силовиков, гражданин получил от кураторов на территории Украины задание по сбору сведений об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа.

Сотрудникам ФСБ стало известно о планах по подрыву обороноспособности РФ и фигуранта оперативно задержали. Где конкретно проводились мероприятия по задержанию, в ведомстве не уточнили.

В настоящий момент задержанный помещен в СИЗО. Ему вменяется уголовная статья о содействии в осуществлении террористической деятельности.

Андрей Цедрик