Пассажирский транспорт приобретут в лизинг

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит ГУП «Пассажиравтотранс» 293 автобуса большого класса в лизинг, следует из данных сайта госзакупок. Стоимость контракта составила 5,7 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставка транспорта в лизинг должна быть завершена до 31 августа 2028 года. Закупка осуществлена с использованием субсидий из федерального бюджета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Поставка транспорта в лизинг должна быть завершена до 31 августа 2028 года. Закупка осуществлена с использованием субсидий из федерального бюджета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автобусы, как следует из техзадания, должны быть выпущены не ранее 2025 года. В каждом транспортном средстве предусмотрено 26 сидячих мест и два откидных. Общая пассажировместимость должна составлять не менее 97 человек, а длина транспортных средств — не превышать 12,5 м. Составы будут производства заводов «КамАЗ», «Волгабас» и «ЛиАЗ», уточнили в ГТЛК.

Поставка транспорта в лизинг должна быть завершена до 31 августа 2028 года. Закупка была осуществлена с использованием субсидий из федерального бюджета.

В «Пассажиравтотрансе» отмечают, что фиксированная средневзвешенная процентная ставка льготного лизинга на весь период реализации проекта защищает от колебаний на рынке автобусной техники. В то же время ответственность за возможные задержки в поставках ложится на лизингодателя.

В этот раз, как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, удорожание при покупке в лизинг не превысит 5,3%. Партии новых автобусов начнут поступать до конца 2025 года, что позволит снизить средний возраст подвижного состава до 3,6 года.

ГТЛК уже сотрудничала с Петербургом ранее. В прошлом году компания заключила контракт с ГУП «Пассажиравтотранс» на 3,8 млрд рублей на поставку 102 автобусов особо большого класса по лизинговой схеме. Еще раньше, осенью 2023 года, компания выиграла тендер на 348 автобусов за 9 млрд рублей. Поставки проходили в рамках инвестиционного проекта по обновлению общественного транспорта с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Эксперты связывают выбор Государственной транспортной лизинговой компании со сложностью закупки для других исполнителей из-за большого количества автобусов. Тем более, как отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, у компании уже есть опыт работы в подобных объемах не только с Петербургом, но и с другими регионами.

Стефания Барченкова