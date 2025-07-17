Главные новости за 17 июля. Новороссийск

В Новороссийске произошел очередной прорыв трубопровода на улице Глухова.

В Геленджике продолжают вывозить с набережной брошенные электросамокаты, на складе их скопилось уже более 2,4 тыс. штук.

Вечером 16 июля около 21:00 на подъезде к селу Абрау-Дюрсо произошло ДТП, в результате которого пострадала 13-летняя школьница.

На капитальный ремонт автомобильной дороги к селу Абрау-Дюрсо (участок 2+200 – 2+800 км) выделят 114,5 млн руб. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок.

15 июля в селе Мысхако произошла авария, в результате которой жители остались без электроснабжения более чем на 30 часов. Прокуратура Новороссийска организовала проверку, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Авиакомпания Utair начнет выполнять авиарейсы по маршруту «Сургут — Геленджик».

С 8 августа по 12 октября «Аэрофлот» введет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса на это направление. В июле перевозчик выполняет по одному рейсу в день, с 1 августа частота увеличится до двух рейсов, а с 8 августа по 12 октября – до трех.

Бронирование отелей в Геленджике и окрестностях за неделю выросло на 30% после объявления о скором открытии местного аэропорта. Интерес к курорту подтверждается и ростом поисковых запросов — их число увеличилось в 1,7 раза.