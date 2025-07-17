В Новороссийске произошел очередной прорыв трубопровода на улице Глухова

В Новороссийске на ул. Глухова, 17 произошел прорыв на трубопроводе, аварийные работы стартовали в 16:00 и будут продолжаться ориентировочно до 21:00. Об этом сообщили в Telegram-канале МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Новороссийска Фото: МЦУ Новороссийска

В связи с аварийными работами отключена подача воды в зону №19, ремонт затронет ул. Ленина, Глухова, Карамзина, Дзержинского, Чехова, Суворовскую, адмирала Серебрякова и Снайпера Рубахо.

Подвоз воды населению будет осуществлен по заявкам, с использованием спецтранспорта МУП «Водоканал».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что полиция расследует хищение 463 млн при реконструкции Троицкого водопровода. Следствие предполагает, что в конце 2021 года руководство краевого ГКУ «Главное управление строительства» и представители подрядной организации ООО «Прогрессор» договорились о завышении начальной стоимости контракта на 2,4 млрд рублей. Эти средства предназначались для строительства 11-километрового участка водопровода до поселка Кабардинка. Впоследствии стороны оформили документацию о приемке работ, которые, по версии следствия, фактически не были выполнены.