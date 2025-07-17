В Новороссийске школьница попала в кому после аварии на пешеходном переходе

Вечером 16 июля около 21:00 на подъезде к селу Абрау-Дюрсо произошло ДТП, в результате которого пострадала 13-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

По предварительным данным, 78-летний водитель Skoda Rapid не заметил 13-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате удара ребенок получил серьезные травмы и госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас девочка находится в коме.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии и призывают водителей быть более внимательными при движении, особенно в зонах расположения пешеходных переходов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске в ДТП погиб 16-летний водитель мопеда. Его пассажир — 32-летний мужчина — был госпитализирован с травмами в новороссийскую больницу.