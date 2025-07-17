С 8 августа по 12 октября «Аэрофлот» введет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса на это направление. В июле перевозчик выполняет по одному рейсу в день, с 1 августа частота увеличится до двух рейсов, а с 8 августа по 12 октября – до трех. С 13 октября количество рейсов вновь сократится до двух в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Регулярные рейсы по маршруту возобновятся 18 июля, время в пути составит около четырех часов. Ранее авиакомпания уже увеличила вместимость рейсов на 16%, заменив Airbus A320 на более вместительные Airbus A321. До конца июля все рейсы, кроме вылета 21 июля, будут выполняться на Airbus A321. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в интернете появились поддельные страницы популярных авиаагрегаторов, предлагающие билеты Москва–Геленджик по 35,8 тыс. рублей. Мошенники используют схему «Мамонт» – имитируют как покупку, так и возврат билетов.