На капремонт подъезда к Абрау-Дюрсо направят 114 млн рублей

На капитальный ремонт автомобильной дороги к селу Абрау-Дюрсо (участок 2+200 – 2+800 км) выделят 114,5 млн руб. Такова начальная (максимальная) стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В качестве заказчика по контракту выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в лице заместителя министра Александра Дашука. Календарные сроки выполнения работ – с 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 года. Работа пройдет в два этапа: с 1 октября по 28 декабря 2025 года (стоимость около 1 млн руб.) и с 2 января по 30 июня 2026 года (стоимость около 113 млн руб.).

Подрядчику предстоит заменить нижний и верхний слой дорожной одежды, установить новые светоотражающие дорожные знаки, заменить системы водоотведения, перильные ограждения, устройство наружного электроосвещения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что «Абрау-Дюрсо» признан лучшим винным курортом мира по версии GWTO Award. Церемония награждения прошла на II Глобальном саммите в Яньтае.