В Геленджике с набережной вывезли более 2,4 тысячи брошенных электросамокатов

В Геленджике продолжают вывозить с набережной брошенные электросамокаты, на складе их скопилось уже более 2,4 тыс. штук. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Набережная в Геленджике предназначена исключительно для пешеходных прогулок. Сотрудники ДПС выписывают нарушителям штраф в размере 800 руб.

«Большинство граждан реагируют с пониманием, но есть и те, кто всё равно нарушает правила. С начала лета в травмпункт обратились 54 пострадавших от использования средств малой мобильности. Значит, наша работа будет продолжена»,- подчеркнул господин Богодистов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске школьница попала в кому после аварии на пешеходном переходе.