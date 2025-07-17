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Прокуратура начала проверку после 30-часового отключения света в Мысхако

15 июля в селе Мысхако произошла авария, в результате которой жители остались без электроснабжения более чем на 30 часов. Прокуратура Новороссийска организовала проверку, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

По результатам проверки будет дана оценка причинам и условиям некачественной подачи коммунальных услуг, действиям ресурсоснабжающей организации и органам местного самоуправления. Из-за аварийного отключения население осталось без жизненно важных ресурсов на длительный период (более 30 часов).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что прокуратура проверит жалобы на невыносимую жару в поезде Анапа — Екатеринбург.

Саркис Айвазян

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