Прокуратура начала проверку после 30-часового отключения света в Мысхако
15 июля в селе Мысхако произошла авария, в результате которой жители остались без электроснабжения более чем на 30 часов. Прокуратура Новороссийска организовала проверку, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
По результатам проверки будет дана оценка причинам и условиям некачественной подачи коммунальных услуг, действиям ресурсоснабжающей организации и органам местного самоуправления. Из-за аварийного отключения население осталось без жизненно важных ресурсов на длительный период (более 30 часов).
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что прокуратура проверит жалобы на невыносимую жару в поезде Анапа — Екатеринбург.