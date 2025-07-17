Авиакомпания Utair начнет выполнять авиайрейсы по маршруту «Сургут — Геленджик»

С 30 июля авиакомпания Utair открывает регулярные рейсы по маршруту Сургут — Геленджик. Об этом сообщается на сайте геленджикского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться по средам с вылетом в 07:50 и прибытием в 11:50. Согласно информации на сайте аэропорта Геленджика, рейсы будут доступны с 30 июля до 22 октября 2025 года. Это новое направление свяжет Ханты-Мансийский автономный округ с черноморским курортом.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что С 8 августа по 12 октября «Аэрофлот» введет третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком из-за высокого спроса на это направление. В июле перевозчик выполняет по одному рейсу в день, с 1 августа частота увеличится до двух рейсов, а с 8 августа по 12 октября – до трех. С 13 октября количество рейсов вновь сократится до двух в сутки.