Главное за 15 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Геленджике забронировано больше 70% номеров на июль и август. С начала года Геленджик уже принял более 900 тыс. туристов, что на 5% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Краснодарский край занял второе место в России по объему земельных участков, переданных под жилищное и коммерческое строительство в первом полугодии 2025 года.

Строить Южный скоростной периметр в Краснодаре начнут не раньше 2029 года. Магистраль включена в государственную программу «25/35» и рассчитана к реализации в период с 2028 по 2035 год.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ограничения на купание в Анапе и логистические сложности, туристическая активность в Краснодарском крае в июне 2025 года осталась на высоком уровне. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, за первый месяц лета регион принял порядка 2,5 млн туристов.

Суд продлил арест исполняющего обязанности руководителя Многофункционального депозитарного центра в Сочи до 14 августа 2025 года по делу о хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек.

В связи с повышенным спросом «Аэрофлот» увеличил пассажировместимость рейсов Москва — Геленджик на 16%. До конца июля вместо запланированных Airbus A320 на маршруте будут работать более вместительные Airbus A321.

В Краснодарском крае спрос на аренду автомобилей в мае и июне 2025 года увеличился на 27% по сравнению с мартом и апрелем. Чаще всего жители региона интересовались машинами марки Hyundai — на них пришлось 20% от общего числа.

В суд на Кубани передано уголовное дело организованной группы лиц, осуществлявших деятельность псевдомедицинских центров. Обвиняемые под видом лечения варикозной болезни обманули 1,6 тыс. человек на сумму свыше 152 млн руб.