Спрос на аренду автомобилей на Кубани увеличился на 27%

В Краснодарском крае спрос на аренду автомобилей в мае и июне 2025 года увеличился на 27% по сравнению с мартом и апрелем. Чаще всего жители региона интересовались машинами марки Hyundai — на них пришлось 20% от общего числа, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На втором месте расположилась Kia — 12%. В список наиболее популярных марок автомобилей среди жителей Краснодарского края также вошли BMW (8%), LADA и Volkswagen (по 7%).

Среди конкретных моделей лидирует Hyundai Solaris (11%). За ним следуют Kia Rio и Volkswagen Polo (по 6%), а на четвертом месте — Ford Mustang (3%). Замыкает топ-5 LADA Granta — немного меньше 3%.

В среднем жители Краснодарского края в последние месяцы бронируют автомобили на 3,6 дня. Это выше показателя марта и апреля (3,3 дня).

Арендовать автомобиль можно в среднем за 4,8 тыс. руб. в сутки. Стоимость увеличилась на 17% по сравнению с мартом и апрелем. Наиболее доступной по цене является LADA Granta, ее аренда обойдется примерно в 1,7 тыс. руб. Самая дорогая аренда у Ford Mustang — 11,5 тыс. руб. в сутки.

Согласно данным аналитиков, летом спрос на аренду автомобилей на территории Кубани в среднем увеличивается на 60–80% относительно весенних показателей, в июле — до двух раз выше, чем в марте. В сентябре интерес снижается примерно на 22%, однако все равно остается на 25% выше майских показателей.

Алина Зорина