На Кубани будут судить организаторов псевдомедцентров за хищение 152 млн рублей

В суд на Кубани передано уголовное дело организованной группы лиц, осуществлявших деятельность псевдомедицинских центров. Обвиняемые под видом лечения варикозной болезни обманули 1,6 тыс. человек на сумму свыше 152 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным краевого главка, преступное сообщество организовал 43-летний житель Тверской области. Он, по версии следствия, наладил работу фальшивых медицинских учреждений на территории Сочи и Краснодара. Пациентов приглашали на бесплатную диагностику сосудов и консультации якобы врача-флеболога.

«Сотрудники центров без медицинского образования проводили обследование на аппарате, который не способен диагностировать заболевания, включая варикозное расширение вен. После процедуры людей убеждали начать терапию изделиями фирмы, не предназначенными для борьбы с этой болезнью. Потерпевшие также приобретали по рекомендации мошенников матрасы, повязки и подушки, оформляя кредиты в медучреждениях»,— комментируют в ГУ МВД по Кубани.

Организатору преступной деятельности грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации), совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В отношении участников преступного сообщества следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование и направила дело в суд в 2021 году. Двух участников отправили на скамью подсудимых в марте этого года.

Алина Зорина