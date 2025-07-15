Суд продлил арест подозреваемого в хищении 168 млн рублей из депозитария в Сочи

Суд продлил арест исполняющего обязанности руководителя Многофункционального депозитарного центра в Сочи до 14 августа 2025 года по делу о хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка началась после обращения граждан в отдел МВД по Центральному району Сочи с заявлениями о пропаже крупных сумм из арендованных ячеек в депозитарии на улице Войкова. Центр оказывает услуги по регистрации сделок с недвижимостью и хранению наличных средств, задействованных в этих операциях.

Согласно версии следствия, руководитель учреждения может быть причастен к краже денежных средств. В январе сотрудники полиции задержали его на рабочем месте.

Во время следственных мероприятий правоохранительные органы обнаружили тайник в лесной местности, где хранилась часть украденных денег. Из схрона изъяли $600 тыс.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Первоначально суд отправил фигуранта под стражу до 15 марта 2025 года. После повторного рассмотрения срок продлили до августа. Ходатайство обвиняемого о домашнем аресте или залоге суд не удовлетворил.

Алина Зорина