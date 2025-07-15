«Аэрофлот» увеличил вместимость рейсов Москва — Геленджик на 16%

В связи с повышенным спросом «Аэрофлот» увеличил пассажировместимость рейсов Москва — Геленджик на 16%. До конца июля вместо запланированных Airbus A320 на маршруте будут работать более вместительные Airbus A321. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Каждый рейс теперь сможет принять 16 пассажиров бизнес-класса и 167 пассажиров эконом-класса. Исключение составит только 21 июля — в этот день будет использован стандартный Airbus A320.

Регулярные полеты по данному направлению возобновятся 18 июля, а с 1 августа их частота вырастет до двух рейсов в день.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Геленджике забронировано больше 70% номеров на июль и август.