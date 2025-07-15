Кубань в июне приняла 2,5 млн туристов

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ограничения на купание в Анапе и логистические сложности, туристическая активность в Краснодарском крае в июне 2025 года осталась на высоком уровне. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, за первый месяц лета регион принял порядка 2,5 млн туристов. С учетом временной недоступности анапских пляжей, власти расценивают этот результат как положительный, пишет Life.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Курортная инфраструктура региона была оперативно адаптирована к новым условиям: туристический поток был перераспределен в пользу других направлений. Наибольшим спросом пользовались Сочи, Геленджик, Ейск и побережье Азовского моря.

Сочи остается ключевым туристическим хабом региона. По информации администрации края, в июле на него приходится 59% всех турбронирований в Краснодарский край. Геленджик занимает вторую позицию с 19%, Анапа — третью с 13%.

Глава региона подчеркнул, что устойчивый спрос на южные курорты России сохраняется, несмотря на внешние ограничения и природные факторы, сопровождавшие начало летнего сезона.

Вячеслав Рыжков