Кубань вошла в тройку лидеров по передаче земель под застройку

Краснодарский край занял второе место в России по объему земельных участков, переданных под жилищное и коммерческое строительство в первом полугодии 2025 года. За этот период в регионе в оборот введено 10 га территорий, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за шесть месяцев 2025 года компания «Дом.РФ» обеспечила передачу 127 участков общей площадью 134 га в 48 регионах страны. Лидером по этому показателю стал Севастополь (22,1 га), а следом за Краснодарским краем расположились Хабаровский и Приморский края (по 10 га каждый), а также Нижегородская область (9,7 га).

Благодаря инструментам «Дом.РФ» в 46 субъектах РФ в январе—июне 2025 года было введено в эксплуатацию около 2,9 млн кв. м жилья. Из них 800 тыс. кв. м построено на землях, переданных инвесторам через аукционы госкомпании.

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