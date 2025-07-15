В Геленджике забронировано больше 70% номеров на июль и август

По оценкам региональных властей, одним из центров притяжения отдыхающих в нынешнем курортном сезоне в Краснодарском крае стал Геленджик. Как сообщил в интервью Life.ru губернатор Вениамин Кондратьев, на июль и август в курортном городе забронировано свыше 70% номерного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С начала года Геленджик уже принял более 900 тыс. туристов, что на 5% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Власти рассчитывают на дальнейший рост загрузки, особенно в преддверии бархатного сезона.

Дополнительным фактором, способным стимулировать спрос, станет возобновление работы аэропорта Геленджика. После отмены ограничений на полеты первый рейс запланирован на 18 июля. По данным оператора воздушной гавани, все необходимые меры безопасности были обеспечены. Возобновление авиасообщения должно позитивно сказаться на транспортной доступности курорта в период наибольшей нагрузки.

Вячеслав Рыжков