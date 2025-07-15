Россия не считает стамбульский формат переговоров исчерпанным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти не считают формат переговоров с Украиной в Стамбуле исчерпанным. При этом власти Украины, по его словам, утверждая обратное, доказывают «наплевательское отношение к украинцам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

«Если они заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС. «Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет "исчерпанности формата". Он не исчерпан"»,— добавил министр.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что третий раунд не состоится, пока обмены не завершатся. Стороны, в частности, должны обсудить меморандумы о прекращении огня, которыми они обменялись на последней встрече.

Лусине Баласян