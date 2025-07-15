Иран не просил Россию помочь в восстановлении объектов после атак США и Израиля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Тяньцзине пути достижения сделки по иранской ядерной программе. Глава российского МИДа подчеркнул, что Тегеран не просил Москву помочь в восстановлени объектов, поврежденных в результате атак США и Израиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи и Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Аббас Аракчи и Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

«Обсуждались реалистичные подходы к обеспечению развязки, которая была бы достигнута мирным политико-дипломатическим путем при уважении тех решений, которые были приняты в Исламской Республике Иран давно»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

11 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассказала Ирану, CША и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем предложении по ядерной программе. Идея заключается в том, чтобы российская сторона вывезла из Ирана часть обогащенного урана для переработки, а затем вернула его на ядерные объекты республики. Иранский МИД сообщал, что подобных предложений власти не получали.

Лусине Баласян