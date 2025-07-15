Лавров: необходимо понять, какие у Трампа мотивы

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве необходимо понять смысл заявления президента США Дональда Трамп. Накануне тот пригрозил введением 100-процентных пошлин на российские товары, если мир на Украине не будет достигнут через 50 дней. По словам министра, господин Трамп находится «под огромным» и «неприличным» давлением Евросоюза и НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

«Было раньше и 24 часа, было и 100 дней - мы все это проходили, и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов»,— отметил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС. «Ясно, что он находится под огромным - я бы сказал, неприличным - давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным, оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах»,— добавил министр.

Дональд Трамп выразил разочарование из-за отсутствия прогресса по решению российско-украинского конфликта. По словам президента США, он провел несколько «хороших разговоров» с президентом России Владимиром Путиным, но результатов не было. Теперь американский лидер грозится ужесточить санкции, а также собирается направить Украине вооружение, включая комплексы Patriot. В Кремле пообещали проанализировать эти заявления.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Лусине Баласян