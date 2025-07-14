Отгрузка нефти из Новороссийска помогла стабилизировать экспорт нефти

Рост отгрузок российской нефти из порта Новороссийск в начале июля позволил компенсировать сокращение поставок через другие направления и стабилизировать общий экспортный поток. Согласно данным Центра ценовых индексов, среднесуточные морские поставки нефти из РФ с 30 июня по 6 июля увеличились на 0,5%, до 414 тыс. т, при этом объемы отгрузки из Новороссийска почти удвоились, достигнув 101 тыс. т в сутки. Это значение приблизилось к максимуму текущего года, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

За неделю из порта были отправлены шесть танкеров: два судна класса Suezmax направились в Турцию, два — в Индию, одно — в Египет и еще одно — в нераскрытое направление. По оценкам участников рынка, в числе потенциальных анонимных получателей может быть Сингапур или один из азиатских хабов, куда российская нефть часто поставляется с участием промежуточных трейдеров. Фрахтовые ставки на маршрутах из Новороссийска остались без изменений: $5,4 за баррель до Индии и $8,9 до Китая.

С учетом логистики и спроса аналитики ожидают, что экспорт в июле стабилизируется на уровне 4,55–4,75 млн баррелей в сутки. По данным S&P Global Commodities at Sea, в июне поставки нефти морским транспортом из России снизились на 6,5% — до 3,43 млн баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем за четыре месяца. При этом в начале июля отгрузки из Приморска, Усть-Луги и Козьмино сократились соответственно на 38, 18 и 20%.

Стабильность объемов экспорта, по мнению экспертов, поддерживается за счет спроса со стороны Турции и Индии, а также частичного перераспределения грузопотоков с Балтики на юг. Учитываются также ограничения на наращивание добычи в рамках обязательств России перед ОПЕК+, действующих до осени.