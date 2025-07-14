Баррель поддержали с юга

Поставки российской нефти из Новороссийска за первую неделю июля выросли почти вдвое, компенсировав снижение на других направлениях. Эксперты ожидают стабилизации экспорта в ближайшее время на уровне 4,55–4,75 млн б/с. Возможное введение гибкого ценового потолка странами ЕС с дисконтом $15 с каждого барреля не повлияет на эти объемы, полагают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Тимкив / ТАСС Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Среднесуточная загрузка портов РФ российской нефтью с 30 июня по 6 июля выросла на 0,5% к предыдущей неделе, до 414 тыс. тонн в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Поставки из Новороссийска за неделю увеличились почти вдвое, до 101 тыс. тонн в сутки, и близки к пиковым значениям года. По данным ЦЦИ, за неделю из Новороссийска два судна типоразмера Suezmax отправились в Турцию, два — Aframax и Suezmax — в Индию, одно (Suezmax) — в Египет и еще одно (Aframax) — в неизвестном направлении. Ставки фрахта на транспортировку из порта сохранились на уровне предыдущей недели — $5,4 за баррель до Индии и $8,9 за баррель до Китая.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян говорит, что с июля 2024 года по июнь 2025 года среднемесячный объем экспорта нефти из Новороссийска варьировался от 43 тыс. до 68 тыс. тонн в сутки. В среднем, по его словам, из порта отгружается около трех танкеров в неделю. Эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов полагает, что рост транспортировки из Новороссийска связан с высоким спросом в Турции и Индии, а также возможным частичным перераспределением грузопотоков из балтийских портов на южное направление. Неизвестной страной среди покупателей, полагает эксперт, может быть Сингапур или один из азиатских нефтяных хабов. Такая логистика часто используется при работе с промежуточными трейдерами, добавляет он.

В ЦЦИ отмечают, что присутствие западных судовладельцев и стабильный экспорт в начале июля позволили сохранить ставки фрахта на транспортировку на уровне позапрошлой недели. В то же время поставки из порта Приморск за первую неделю июля снизились на 38%, из Усть-Луги — на 18% и из Козьмино — на 20%.

По итогам июня, согласно данным S&P Global Commodities at Sea, морские поставки сырья из РФ сократились на 6,5% по отношению к маю, до 3,43 млн б/с, что стало самым низким уровнем за четыре месяца.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что в ближайшее время уровень экспорта останется относительно стабильным. В том числе потому, что РФ пока не увеличивает добычу нефти в рамках ОПЕК+ из-за продолжающейся программы компенсации, которая завершится в сентябре—октябре. Согласно оценке Андрея Смирнова, по итогам июля ожидается стабилизация экспорта на уровне 4,55–4,75 млн б/с. При этом, считает эксперт, в краткосрочной перспективе возможен резкий всплеск спроса из-за ожидания ужесточения санкций и неопределенности вокруг нового механизма ценового потолка стран ЕС.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия предложит ввести гибкий потолок цен на российскую нефть — на $15 ниже рыночной цены барреля. Такой механизм, отмечает Алексей Смирнов, делает ограничение более гибким, но менее предсказуемым для участников рынка. Кроме того, потребители могут столкнуться с оттоком дешевой нефти и резким ростом цен.

Введение плавающего ценового потолка, по мнению Игоря Юшкова, не сможет существенно повлиять на объемы экспорта или стоимость российской нефти. Он напоминает, что запрет касается не покупки сырья, а его морской перевозки и страхования при цене выше установленного порога, который сейчас находится на отметке $60 за баррель. При этом российская нефть продается с передачей права собственности в порту отгрузки, и приобрести ее можно по любой цене без риска санкций, добавляет эксперт. По его словам, в случае пересмотра ценового потолка логистические расходы могут вырасти, но это затронет скорее судовладельцев, чем конечных покупателей.

Ольга Семеновых