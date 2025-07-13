Министр промышленности Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф 12 июля сказал, что страна старается делать все возможное для решения споров в международном сообществе. По его словам, Эр-Рияд готов вновь предоставить площадку для переговоров Москвы и Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность рассматривает возможность выделить новую военную помощь Украине. Об этом стало известно вечером 12 июля. По данным CBS News, более $3,5 млрд могут быть направлены на поставки американской военной техники на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров на выходных провел несколько важных встреч. Днем 12 июля он встретился в Вонсане с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. В тот же день — с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 13 июля — с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине.

Днем 13 июля стало известно, что президент Ирана Масуд Пазешкиан получил небольшое ранение ног во время атаки со стороны Израиля в июне. Израиль нанес удар по Тегерану во время заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова 12 июля сообщила, что Россия и Украина планируют новый обмен посылками для военнопленных от их близких. Первый из них состоялся в декабре 2023 года.

В Крестовоздвиженском храме Курска 12 июля прошла панихида по 5-летнему Анатолию Минашкину. Он получил ранения 8 июля при ударе ВСУ по курскому пляжу и умер на следующий день при транспортировкев Москву. Сегодня ребенку должно было исполниться шесть лет.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 12 июля заявил, что страна намерена договориться с европейскими партнерами по поставкам российских энергоресурсов до следующего вторника. Словакия готова голосовать за новые санкции против России только при условии гарантии от Европейской комиссии, подчеркнул господин Фицо.

В Курской области 13 июля продолжается ликвидация последствий ураганов, которые оставили без электроэнергии около 9 тыс. человек. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что наиболее сложная ситуация сложилась в Льговском районе.

Биткойн к вечеру 13 июля установил новый исторический максимум, превысив $119 тыс. За последний месяц курс криптовалюты вырос на 12,9%.