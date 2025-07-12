Саудовская Аравия готова предоставить площадку для переговоров России и США

Министр промышленности Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф сказал, что страна старается делать все возможное для решения споров в международном сообществе. Он уточнил, что Эр-Рияд готов вновь предоставить площадку для переговоров Москвы и Вашингтона.

«Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям. Наше руководство, Его Высочество и наследный принц предпринимают все усилия для того, чтобы регион был стабильным. Это наш национальный интерес»,— сказал Бандар аль-Хурейф ТАСС.

С начала года делегации России и США провели несколько встреч в Саудовской Аравии и Турции. В Эр-Рияде проходил первый раунд переговоров 18 февраля и экспертные консультации 24 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не было бы встречи, да АСЕАН помогла».