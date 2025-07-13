В Курской области 9 тыс. человек лишены электроэнергии вторые сутки

В Курской области продолжается ликвидация последствий ураганов, которые оставили без электроэнергии около 9 тыс. человек. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Льговском районе, где без света второй день остаются около 2 тыс. человек. Также до сих пор не запущен один из водозаборов. Проблемы с устранением аварий наблюдаются в Хомутовском, Курчатовском и Железногорском районах. От урагана пострадал и Рыльский район. Основные повреждения уже устранены.

Глава региона добавил, что количество аварийных бригад «Россети» увеличено, при необходимости на помощь региону направят дополнительные бригады из других субъектов. Руководство курского филиала энергетиков заверило, что электроснабжение будет полностью восстановлено до наступления темноты.

С аналогичной ситуацией столкнулись после грозы и жители Новгородской области. По состоянию утро 13 июля без электроснабжения оставались около 24 тыс. жителей в 18 округах области, сообщал врио губернатора Александр Дронов. К восстановлению подключены 72 бригады энергетиков.