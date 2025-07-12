Россия и Украина готовят обмен посылками для военнопленных

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия и Украина планируют новый обмен посылками для военнопленных от их близких.

«Ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену»,— сказала Татьяна Москалькова «РИА Новости».

Первый обмен посылками для военнопленных был организован в декабре 2023 года. По итогам встреч российской и украинской делегаций в мае и июне 2025 года также прошли в том числе несколько обменов военнопленными и телами погибших.