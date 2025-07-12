CBS: Трамп может выделить дополнительную военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп впервые после вступления в должность рассматривает возможность выделить новую военную помощь Украине. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По их информации, США могут выделить новый пакет помощи, чтобы «дать сигнал России». Из какого источника будет выделено финансирование, неизвестно. По данным телеканала, у Дональда Трампа есть в распоряжении $3,85 млрд, оставшиеся от администрации бывшего президента Джо Байдена. Эти средства могут быть направлены на поставки американской военной техники на Украину.

Собеседники CBS News отмечают, что президент США также может конфисковать около $5 млрд из замороженных российских активов и направить их Украине. Телеканал при этом подчеркивает, что ни Дональд Трамп, ни Джо Байден так и не воспользовались этим правом.

В начале июля США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, чтобы оценить свои запасы вооружений. Пентагон принял это решение без согласования с Белым домом. После Дональд Трамп объявил о планах поставить Киеву оборонительное оружие.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Дональд Трамп возобновляет поставки».