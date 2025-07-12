Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном в Вонсане

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находящегося с рабочим визитом в Северной Корее. Фотографию со встречи опубликовал российский МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел России Фото: Министерство иностранных дел России

Днем 12 июля Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Это был второй раунд стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. На встрече с Ким Чен Ыном министр рассказал о встрече с коллегой.

«Наши переговоры с товарищем Хи продолжались более трех часов, были предметными, конкретными и очень полезными», — сказал Сергей Лавров. По его словам, на переговорах обсуждался весь спектр двустороннего сотрудничества. В частности, обсуждалась подготовка заседания торгово-экономической межправкомиссии, которое запланировано в этом году.