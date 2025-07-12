В Курской области похоронили погибшего после удара ВСУ по пляжу мальчика

В Крестовоздвиженском храме Курска 12 июля прошла панихида по 5-летнему Анатолию Минашкину. Он получил ранения 8 июля при ударе ВСУ по курскому пляжу и умер на следующий день при транспортировке в Москву. Сегодня ребенку должно было исполниться шесть лет.

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Мальчика похоронили на кладбище в поселке Черемушки Курского района. Во время погребения присутствовали только родные и близкие. Матери не было. Во время удара ВСУ она была рядом с сыном, и сейчас находится в больнице в Москве.

Отпевание проводил митрополит Курский и Рыльский Герман. Рядом с открытым гробом, как сообщает ТАСС, поставили игрушку самосвала, с которой мальчик играл на пляже. Проститься с ребенком пришли сотрудники областного правительства, представители регионального исполкома Народного фронта, военнослужащие спецназа «Ахмат».

«Маленький Толя Минашкин, закрывший собой маму во время варварской атаки ВСУ на пляж — это пример для каждого. Для детей и особенно — для взрослых. Эта трагедия никого не оставила равнодушным», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

При ударе ВСУ с помощью БПЛА по курскому пляжу «Городской» 8 июля погибли четыре человека, шестеро получили ранения. При повтором ударе погиб сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, прапорщик полиции Вячеслав Гаврилов. Он участвовал в эвакуации людей с пляжа.