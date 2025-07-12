Словакия намерена до 15 июля решить в ЕС вопрос по энергопоставкам из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна намерена договориться с европейскими партнерами по поставкам российских энергоресурсов до вторника, 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На пресс-конференции 12 июля господин Фицо сказал, что Словакия готова голосовать за новые санкции против России только при условии гарантии от Европейской комиссии, передает Reuters.

Ранее премьер-министр говорил, что Словакия может заблокировать новый пакет санкций ЕС против России, если не получит необходимых гарантий. По его словам, в случае прекращения импорта газа из РФ страна будет наиболее уязвимой из всех остальных стран Европы.