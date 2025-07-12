Лавров проводит переговоры с главой МИД КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Вонсане с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

На подъезде к месту проведения переговоров министра встречал караул и северокорейский народ. В руках у девушек и молодых людей были букеты из искусственных цветов, они приветствовали гостя на северокорейском языке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом вечером 11 июня. Визит продлится до 13 июня и будет посвящен второму раунду стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

Анастасия Домбицкая