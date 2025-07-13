Лавров и Ван И встретились в Пекине

Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с китайским коллегой Ван И в Пекине. Глава МИД КНР встретил господина Лаврова в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

После этого министры двух стран прошли в беседку, где начали общение за чаепитием. Далее они должны продолжить разговор за рабочим ужином.

Сергей Лавров прилетел в Китай для участия в заседании Совета глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча назначена на 15 июля и, по данным российского МИДа, станет ключевым этапом в подготовке саммита ШОС.

Ранее, 10 июля, господин Лавров побывал в Малайзии на мероприятиях АСЕАН. В Куала-Лумпуре министр провел встречу, в частности, с госсекретарем США Марко Рубио. На следующий день глава МИДа прилетел в Северную Корею, где встретился министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Подробности — в материале «Ъ» «Не было бы встречи, да АСЕАН помогла».