Главные новости за 11 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Авиакомпания S7 Airlines с 7 августа возобновляет рейсы в Геленджик из Новосибирска, а с 8 августа — из Москвы, сообщила пресс-служба компании. Рейсы из аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю.

Сотрудники таможенной службы в Новороссийске пресекли незаконный ввоз более 1,3 тыс. винтовок из Турции. Владелец груза указал в документах, что импортирует пневматические винтовки мощностью не более 3 Дж, сообщает пресс-служба ФТС России..

Защитный песчаный вал, ранее возведенный на побережье Анапы, полностью демонтирован на участке от Морского порта до моста в районе технополиса «Эра». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Заместитель главы Апшеронского района Краснодарского края обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На пять суток приостановили деятельность двух организаций в Майкопе после массового отравления. Суд примет решение о продлении запрета на работу. Речь идет об организациях сети предприятий Yappi.

Водолазы под руководством Морспасслужбы собрали более 1,2 тыс. т замазученного грунта в море. Об этом на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух представителей активистов псевдорелигиозной организации «АллатРа» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сорокоградусная жара сохранится на юге России до конца следующей недели. В Краснодарском крае, по данным метеорологов, температура воздуха превысит на 3–4 градуса климатическую норму.