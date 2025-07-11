Водолазы собрали со дна моря больше тонны замазученного грунта

Водолазы под руководством Морспасслужбы собрали более 1,2 тыс. т замазученного грунта в море. Об этом на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, рассказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Численность группировки водолазов для устранения последствий разлива нефтепродуктов достигает 167 человек. Из них 153 специалиста задействованы в прибрежных работах, а 14 — в море. По результатам осмотров фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не обнаружили.

Сейчас продолжаются водолазные работы по демонтажу надстройки судов. Специалисты срезали более 230 м из 245. Работы планируют завершить до конца июля.

Кроме того, в доке порта Новороссийск ведется работа по укрупненной сборке металлоконструкций для коффердамов. В периметре затонувших танкеров погрузили 16 свай из 48.

Алина Зорина