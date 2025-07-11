В Новороссийске пресекли незаконный ввоз более 1,3 тысячи винтовок из Турции

Сотрудники таможенной службы в Новороссийске пресекли незаконный ввоз более 1,3 тыс. винтовок из Турции. Владелец груза указал в документах, что импортирует пневматические винтовки мощностью не более 3 Дж, сообщает пресс-служба ФТС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФТС России Фото: Пресс-служба ФТС России

Инспекторы юго-восточного таможенного поста города обнаружили признаки переупаковки товара и частичное отсутствие маркировки, из-за чего у них возникли сомнения в достоверности заявленных в декларации характеристик оружия. По результатам баллистической экспертизы установлено, что дульная энергия превышает указанную в документах. Это позволяет предварительно отнести винтовки к категории охотничьего гражданского пневматического оружия.

Отмечается, что ввоз этой категории товаров осуществляется только при наличии разрешительных документов Росгвардии России. В отношении юридического лица возбудили дело по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров).

Алина Зорина