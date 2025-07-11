Заместителю главы Апшеронского района предъявлено обвинение в мошенничестве

Заместитель главы Апшеронского района Краснодарского края обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

В 2024 году районная администрация заключила соглашение с общественной организацией о предоставлении из бюджета субсидий. Обвиняемый являлся председателем комиссии, которая рассматривала заявки на выделение средств.

Согласно версии следствия, в период с марта по декабрь того же года фигурант и группа неизвестных решили завладеть бюджетными деньгами. Для этого замглавы района принял решение о выделении организации субсидии. Вместе с этим он поручил своему знакомому подделать бухгалтерские документы и указывать в них ложные сведения о якобы купленной продукции. После этого отчеты предоставили общественной организации, которая перечислила деньги знакомому фигуранта, а тот передал их ему. Таким образом обвиняемый получил 2,6 млн руб.

Сейчас замглавы Апшеронского района находится под стражей. По его местам жительства и работы провели обыски, в ходе которых изъяли некоторые вещи и документы. Ведется следствие.

Алина Зорина