В Анапе демонтировали песчаный вал на участке от Морпорта до «Эры»

Защитный песчаный вал, ранее возведенный на побережье Анапы, полностью демонтирован на участке от Морского порта до моста в районе технополиса «Эра». Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как рассказал директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин, общая протяженность убранных сооружений составила порядка 4,5 км. В настоящее время основные работы ведутся на отрезке между устьем реки Можепсин и пляжем «Тартуга» в селе Витязево. Песчаную насыпь разравнивают с помощью фронтальных погрузчиков, после чего песок проходит многоступенчатую просевку специализированной техникой.

Участок от технополиса «Эра» до реки Можепсин остается закрытым — здесь продолжаются водолазные обследования, задействована тяжелая техника. По словам господина Заливина, темпы работ сдерживаются присутствием отдыхающих, которые мешают технике, несмотря на предупреждения. Власти просят граждан воздержаться от посещения зон демонтажа в целях безопасности.

Богдан Кобец