На Кубани задержали двух участников экстремистской организации

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух представителей активистов псевдорелигиозной организации «АллатРа» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое УФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Организацию основали на Украине в 2011 году на основе идей религиозных культов. Сотрудники УФСБ России по региону установили, что двое задержанных вовлекали в преступную деятельность жителей Кубани и склоняли их к передаче денег, которые отправляли в адрес центрального подразделения.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). На время предварительного следствия задержанные будут находиться под подпиской о невыезде.

Кроме того, эта структура также вела общественно-политическую деятельность под видом организации «Созидательное общество». Она регулярно распространяла ложную информацию, которая дискредитировала репутацию Вооруженных сил РФ.

Алина Зорина