В Майкопе приостановили деятельность двух ИП после отправления более 30 человек

На пять суток приостановили деятельность двух организаций в Майкопе после массового отравления. Суд примет решение о продлении запрета на работу. Речь идет об организациях сети предприятий Yappi, пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

8 и 9 июля в инфекционную больницу Майкопа поступило 32 пациента, у них диагностировали кишечную инфекцию, среди пострадавших семь детей. К утру 11 июля количество заболевших возросло до 37 человек. Установлено, что все пациенты употребляли морепродукты в одном из заведений города.

В больнице у пациентов обнаружили сальмонеллез. Тяжелых случаев не зафиксировано.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Ему предоставят доклад с результатами проверки.

Алина Зорина