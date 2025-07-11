Авиакомпания S7 с августа запускает рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы

Авиакомпания S7 Airlines с 7 августа возобновляет рейсы в Геленджик из Новосибирска, а с 8 августа — из Москвы, сообщила пресс-служба компании. Рейсы из аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю. Время полета из Москвы составит около четырех часов, из Новосибирска — пять часов. Для перелетов будут использоваться самолеты Boeing 737-800 и Airbus A320neo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Геленджикский аэропорт, закрытый для гражданских рейсов с 2022 года, получил разрешение Росавиации на возобновление работы с 10 июля. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), это может увеличить спрос на отдых в Геленджике в 1,5-2 раза.

Авиакомпания «Аэрофлот» также начнет выполнять ежедневные рейсы в Геленджик с 18 июля, что раньше запланированного срока из-за высокого спроса. Стоимость билета на сайте компании в первый день запуска превышает 50 тыс. руб.

Лия Пацан