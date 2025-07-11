Аномальная жара сохранится на юге России до конца следующей недели

Сорокоградусная жара сохранится на юге России до конца следующей недели. В Краснодарском крае, по данным метеорологов, температура воздуха превысит на 3–4 градуса климатическую норму, пишет ТАСС со ссылкой на гидрометцентры южных регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В начале июля европейскую часть России, включая Южный федеральный округ, накрыли экстремальные температуры. На территории Краснодарского края в связи с погодными условиями до 14 июля действует штормовое предупреждение, температура воздуха может достигать +40 градусов. Днем и вечером 11 и 12 июля местами сохраняется вероятность ливней, гроз, града и шквалистого ветра до 25 м/с. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

По данным начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского ЦГМС Светланы Поповой, температура воздуха в регионе превысит климатическую норму. На данный момент температурный рекорд на Кубани в 2025 году пока не побит, но есть вероятность, что в ближайшие дни воздух прогреется до +41 градуса, как в 2021 году.

На территории Республики Адыгея также действует экстренное предупреждение о сильной жаре. Местами температура воздуха может достигать +39 градусов. Однако рекордов пока установлено не было. В регионе усилили контроль за ограничением движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта из-за жары. Эти меры вступают в силу, если температура достигает +32 градусов, и действуют с 09:00 до 21:00 мск. По словам специалистов, в жаркую погоду асфальт становится пластичным и может деформироваться под тяжестью грузовиков, что повышает риск аварий и способствует разрушению дорожного полотна.

В Республике Крым штормовое предупреждение об аномальной жаре действует с 8 по 12 июля. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Максимально воздух в эти дни прогревается до +38 градусов. 13 и 14 июля ожидается 36...37 градусов тепла. До конца месяца ослабления жаркой погоды не произойдет, в среднем будет 30–35 градусов по всему региону. 12 июля ожидаются осадки, возможен небольшой дождь. В Севастополе в ближайшие дни температура воздуха не превысит +31 градус.

В минздраве Республики Крым отметили, что за последнюю неделю жители стали чаще вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия в жаркую погоду. Поступило 10,3 тыс. вызовов, что на 3,48% больше, чем на предыдущей неделе.

Алина Зорина