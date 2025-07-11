В Анапе разобрали защитный вал на участке от морпорта до технополиса «Эра»

В Анапе полностью разобрали защитный вал на участке от морпорта до технополиса «Эра». Сейчас специалисты приступили к разборке песчаной насыпи на участке от устья реки Можепсин до пляжа «Тартуга» в Витязево, сообщили в краевом оперштабе.

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Работы выполняются в два этапа: сначала фронтальные погрузчики разравнивают вал, затем песок тщательно просеивают с использованием спецтехники.

По данным директора ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина, уже завершена уборка на 4,5-километровом участке от Лечебного пляжа до моста у технополиса «Эра». Основные усилия сейчас сосредоточены на территории между Можепсином и «Тартугой».

Участок от технополиса «Эра» до реки Можепсин остается закрытым — там продолжаются водолазные работы с привлечением тяжелой техники.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Специалисты Морспасслужбы подняли со дна Черного моря уже более 1,2 тысячи тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.

В операции задействованы 167 водолазов, из которых 153 работают в прибрежной зоне, а 14 - непосредственно в море. По данным мониторинга, утечек нефтепродуктов с затонувших судов не обнаружено.