Водолазы собрали 1,2 тысячи замазученного грунта в море

Специалисты Морспасслужбы подняли со дна Черного моря уже более 1,2 тысячи тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В операции задействованы 167 водолазов, из которых 153 работают в прибрежной зоне, а 14 - непосредственно в море. По данным мониторинга, утечек нефтепродуктов с затонувших судов не обнаружено.

В настоящее время водолазы продолжают демонтаж надстроек судов - уже срезано 230 из 245 метров конструкций. Работы планируется завершить до конца июля. Параллельно в новороссийском порту идет сборка металлоконструкций для коффердамов - установлено 16 из 48 свай по периметру затонувших танкеров.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на побережье Кубани провели 17 тысяч исследований морской воды. Основная часть анализов (13,6 тысячи) касалась микробиологических показателей, также выполнено 2,3 тысячи санитарно-химических, 1,1 тысячи паразитологических и 163 вирусологических исследования.