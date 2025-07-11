На побережье Кубани провели 17 тысяч исследований морской воды

В 2025 году специалисты Роспотребнадзора провели 17,2 тысячи лабораторных исследований морской воды на побережье Краснодарского края. Основная часть анализов (13,6 тысячи) касалась микробиологических показателей, также выполнено 2,3 тысячи санитарно-химических, 1,1 тысячи паразитологических и 163 вирусологических исследования, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Все пробы соответствуют санитарным нормам. Ведомство выдало 284 заключения о безопасности водных объектов для отдыха. Особое внимание уделяется ежедневному контролю качества не только воды, но и песка с галькой на пляжах.

В курортных городах — Сочи, Туапсе, Геленджике и Новороссийске — нарушений не выявлено. Все санатории и базы отдыха работают в обычном режиме, имея необходимые санитарные разрешения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в выброшенных на берег черных водорослях в Анапе нет следов нефтепродуктов, цвет объясняется естественным процессом гниения в теплой воде.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю продолжает проводить регулярные замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на прибрежных территориях Краснодарского края, в том числе в Анапе и Темрюкском районе.

В настоящий момент соответствуют санитарным требованиям и доступны для отдыха и купания все пляжи Черного и Азовского морей, за исключением береговой линии в границах Анапы и девяти пляжей Темрюкского района от п. Веселовка до п. Волна.